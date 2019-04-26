Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest

26.04.2019 22:34

Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest («Гогольфест»), который продлится до 1 мая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», данное мероприятие в городе проводится второй раз.

Основная локация – Городской парк. Здесь обустроены зоны отдыха, идет уличная торговля.

Непосредственное действо проходило в зоне сцены. Фестиваль открылся выступлением мариупольской рок-группы SunScream, которая уже успела заявить о себе не только в родном городе и стране, но и за рубежом. Музыканты играют Nu-metall с элементами Indie и Post-hardcore, исполняют авторские песни и каверы на всемирно известные хиты. На «Гогольфесте» парни, в частности, исполнили композиции «Почему» и «Битва за горизонт».

После рок-музыкантов на сцену поднялась группа YUKO. Зрители с восторгом встретили обоих артистов – Юлию Юрину и Стаса Королева. Музыканты зажгли публику своими яркими энергичными композициями из нового альбома «Dura?».

Также мариупольцы и гости города отдыхают на Театральной площади, где тоже будут проходить мероприятия фестиваля. Сегодня же здесь открылась выставка огромных писанок и ярких расписных кроликов. Это работы мастеров, которые в прошлом году были представлены на VII Фестивале Писанок (Pysanka Art Fest) в Киеве.

Основные мероприятия «Гогольфеста» начнутся завтра, 27 апреля.