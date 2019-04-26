Последние новости раздела
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов08:29
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ07:48
В «ДНР» отменен комендантский час
26.04.2019 13:33
На временно оккупированных территориях Донецкой области действует комендантский час. Тем не менее, главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час, действующий на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, отменен комендантский час в пасхальную ночь с 27 на 28 апреля.
Сегодня появилось сообщение, что комендантский час будет отменен в ночь с 11 на 12 мая. Однако, вместо этого, будет «усиленно патрулирование территории ДНР».
Теги: Донбасс, Пасха, отмена, комендантский час, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- На Пасху в "ДНР" отменили комендантский час
- В «ДНР» Захарченко отменит комендантский час на Пасху
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости
- В «ДНР» отменили «комендантский час»... на 3 часа
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов08:29
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО 13:12
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»12:07
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)11:20
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами11:11
- Гороскоп на 26 апреля: Весам не стоит делать уборку, а Рыбам нужно действовать нестандартно10:51
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением