В «ДНР» отменен комендантский час

26.04.2019 13:33

На временно оккупированных территориях Донецкой области действует комендантский час. Тем не менее, главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час, действующий на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, отменен комендантский час в пасхальную ночь с 27 на 28 апреля.

Сегодня появилось сообщение, что комендантский час будет отменен в ночь с 11 на 12 мая. Однако, вместо этого, будет «усиленно патрулирование территории ДНР».