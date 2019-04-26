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Архив - Донецкая область

В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления

26.04.2019 16:05
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В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления

Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловке могут найти на улицах города поздравление с любым праздником. Поздравления на бигбордах меняются настолько редко, что создается ощущение, будто город находится вне времени.

Вот что с горькой иронией пишут горловчане в соцсетях:

«Через полгода будет актуально — год сменить)) экономика должна быть экономной»,
«Если по городу полазить то можно на любой праздник найти»,
«Удобно! Сам себе выбираешь поздравление»,
«В центре города есть билборд где все еще поздравляют с 8 марта. Но учитывая что сегодня «всего лишь» 23 апреля, то по местным меркам это еще вполне актуальное поздравление)»,
«Ниче, пусть висит до следующего года. Только цифирку поменять надо»,
«Суровая #Горловка».



Теги: экономика, Донбасс, Горловка, праздник, новый год, поздравление, соцсети
 
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