- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone15:21
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления
Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловке могут найти на улицах города поздравление с любым праздником. Поздравления на бигбордах меняются настолько редко, что создается ощущение, будто город находится вне времени.
Вот что с горькой иронией пишут горловчане в соцсетях:
«Через полгода будет актуально — год сменить)) экономика должна быть экономной»,
«Если по городу полазить то можно на любой праздник найти»,
«Удобно! Сам себе выбираешь поздравление»,
«В центре города есть билборд где все еще поздравляют с 8 марта. Но учитывая что сегодня «всего лишь» 23 апреля, то по местным меркам это еще вполне актуальное поздравление)»,
«Ниче, пусть висит до следующего года. Только цифирку поменять надо»,
«Суровая #Горловка».
Теги: экономика, Донбасс, Горловка, праздник, новый год, поздравление, соцсети
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone15:21
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- В суд Киева переданы обвинительные акты по делу Майдана17:23
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот16:45
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone15:21
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением