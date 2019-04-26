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В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов
После пяти лет опустошительной изматывающей войны, даже те, кто искренне верил в "русский мир", относятся скептически к идее "паспортизации" ОРДЛО.
Они не верят, что этот шаг Москва сделал для того, чтобы хоть как-то облегчить участь жителей непризнанных "республик". Жители ОРДЛО смогут рассчитывать на российскую пенсию лишь в одном случае – если переедут на территорию Российской Федерации, сообщает "Диалог.UA".
По данным российских СМИ, в ПФ России подчеркнули, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства - российского или украинского. Таким образом, те лица, которые получат российские паспорта и останутся жить в ОРДЛО, российскую пенсию получать не смогут. Между тем, инициатива по выдаче паспортов жителям Донбасса может не лучшим образом отразиться на ростовчанах. Российские чиновники заявляют: велика вероятность того, что получившие документы в Ростовской области не смогут въехать в Литву и другие европейские государства.
Теги: Россия, Донбасс, война, СМИ, паспорт, Ростовская область, выплаты, ОРДЛО, пенсии
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