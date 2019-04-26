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ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую
В частности, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.
Подразделения Вооруженных сил Украины в полной боеготовности и готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации, передает "Диалог.UA".
Так, все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки с 26 апреля и на весь период празднования Пасхи.
Известно, что были проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Также подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в Операцию Объединенных сил. "Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев после личной проверки.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, боеприпасы, Пасха, артиллерия, ВСУ, Наев, ООС
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