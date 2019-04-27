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Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти
Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе-феврале 2019 года составили $818,3 млн, что, по сравнению с январем-февралем 2018 года, больше на 10,1%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, предприятия региона вывозили продукцию в 78 стран мира.
На первом месте Италия, куда в январе-феврале 2019 года экспортировано товаров на $187,6 млн, что на 10,9% меньше, чем в январе-феврале предыдущего года, и составило 22,9% от общего объема.
Экспорт всех товаров на европейский рынок вырос по сравнению с январем-февралем 2018 года на 0,5%. От поставок товаров в страны Европы получено 48,4% всей валютной выручки.
Второе место заняла Российская Федерация, поставки в эту страну в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года сократились на 12,2% и составили $84,6 млн, или 10,3% общего объема.
В то же время, на 14% увеличилась в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $70,8 млн, или 8,7% (третье место).
Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе-феврале 2019 года составили $161,5 млн (19,7% общего объема), что по сравнению с январем-февралем 2018 года больше на 44,6%.
Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года увеличился вдвое, составив $56,7 млн, или 6,9% общего объема.
Как отмечают в ведомстве, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года увеличились на 14,7% и составили $714,5 млн, или 87,3% экспорта всех товаров.
Увеличился в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года также экспорт продукции машиностроения – на 32,5%.
Вместе с тем, экспортные поставки изделий из черных металлов сократились по сравнению с январем-февралем 2018 года на 7,5%, готовых пищевых продуктов – на 27,7%, продукции химической промышленности – на 38%.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, валюта, товар, Донетчина
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