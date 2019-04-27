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На Донбассе ранены двое военных и гражданский

27.04.2019 11:40
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На Донбассе ранены двое военных и гражданский

В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель. Интенсивность обстрелов резко выросла.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 23 обстрела, ранены двое военных и местный житель. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил в субботу, 27 апреля.

Отмечается, что украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель.

В частности, трижды военных обстреляли вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС возле Новоселовки Второй и Широкино.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, ранение, военные
 
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