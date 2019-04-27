- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
На Донбассе ранены двое военных и гражданский
В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель. Интенсивность обстрелов резко выросла.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 23 обстрела, ранены двое военных и местный житель. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил в субботу, 27 апреля.
Отмечается, что украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель.
В частности, трижды военных обстреляли вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС возле Новоселовки Второй и Широкино.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, ранение, военные
- Власти Красноармейска хвалятся экономическими успехами
- Из-за обстрела боевиками Зайцево ранен местный житель
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений
- Ночной удар по Марьинке: осколок нашел мирного жителя
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО
- Сутки в зоне АТО: боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, ранен один боец
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Главарь «ЛНР» заявил о начале приема документов на получение паспортов РФ08:01
- Взрыв на шахте в «ЛНР»: Под завалами остаются 11 горняков07:40
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- 90 лет в Чернобыле: Украинский долгожитель рассказал о своей жизни в опасном регионе12:23
- Супрун назвала мифом информацию о выезде "скорой" только к пациентам с температурой 40 градусов 12:00
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один – Квасьневский 10:40
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Грозы и шквалы: что ждет украинцев?10:07
- Участница смертельного ДТП в Харькове Зайцева считает, что виновата в аварии 09:38
- Не все украинцы получат субсидии на отопление: названа дата переназначения09:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением
- В «ДНР» отменен комендантский час
- В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена