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В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ
27.04.2019 13:36
Утром 26 апреля, на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области через участок границы с РФ проехали два автомобиля КамАЗ и одна Газель МЧС России с включенными синими аварийными огнями. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В отчете указано, что в 6.45 пятницы команда наблюдателей на пункте пропуска Донецк зафиксировала передвижение трех транспортных средств с надписью МЧС России, которые пересекали границу РФ и Украины.
На транспортных средствах с номерными знаками Ростовской области были включены синие проблесковые маячки.
Источник : https://donpress.com
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, МЧС, ОБСЕ
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