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Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники
Скопление техники выявили наблюдатели ОБСЕ. В отчете Миссии сказано, что на территории, временно подконтрольные российским наемникам из "ЛНР", свезли не только танки, но и прочую тяжелую технику армии РФ.
Так, речь идет о более чем 50 танках для боевиков "ЛНР", РСЗО "Град", зенитно-ракетных установках. Все это наблюдатели увидели в тех местах хранения, которые нарушают минские договоренности, передает "Диалог.UA".
"БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 4 танка (Т-64 – 1 ед., неустановленного типа – 3 ед.) у н. п. Новоселовка (16 км к западу от Луганска)", - сказано в отчете Миссии. Также обнаружены 13 танков поблизости полигона возле Шимшиновки; 23 танка на полигоне у Круглика; 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне около Мирного.
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника
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