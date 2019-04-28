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«Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху
Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня в парке культуры и отдыха имени Щербакова отметили праздник Пасхи.
Как отмечают, подконтрольные ОРДО СМИ, посетители парка смогли сфотографироваться на фоне декоративных инсталляций — «Пасхальные кролики» и «Пасхальные яйца» и прогуляться по аллее «Пасхальные деревья», созданной учениками общеобразовательных учреждений города, передает donpress.com.
Также, на танцплощадке была организована конкурсно-развлекательная программа «Весенние забавы», победители которой получили дипломы и подарки.
На сцене парка состоялся концерт «Пасха-светлая! Пасха-красная!», в котором приняли участие вокальные и танцевальные коллективы города. На празднике провели обряд освящения куличей, к куличам бесплатно раздавался чай.
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, СМИ, чай, Пасха, кулич, пасхальное яйцо, пасхальный заяц
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