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Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс
«Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаёмся едиными, как бы нас не пытались разъединить». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский, пишет from-ua.
Он уверен, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви.
«Украинская Православная Церковь играет важную роль в процессе объединения страны. Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой - несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны», отмечает политик. Также Новинский считает, что такие шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел.
«Весть о Воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к Миру».
Теги: Донбасс, Благодатный Огонь, ДНР, ЛНР
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