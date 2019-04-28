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Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"
28.04.2019 19:21
На Донбассе 25 апреля простился с жизнью еще один террорист "ДНР" Станислав Политаев. О потерях в рядах оккупанта рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Пока крайне мало информации о смерти террориста "ДНР" и уроженца оккупированного Донецка Политаева. Скорее всего, он был ликвидирован ВСУ: в последнее время боевики несут тяжелейшие потери под ответным огнем украинской армии.
О гибели Политаева сообщил один из сепаратистских ресурсов. Обстоятельства произошедшего они не уточнили, лишь сообщили, что тот умер на 32-м году жизни в минувший четверг, 25 апреля. Боевик уже похоронен.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, погиб
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