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Архив - Донецкая область

На Донбассе идут кровавые бои: боевики получили по зубам

28.04.2019 12:19
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На Донбассе идут кровавые бои: боевики получили по зубам

На Донбассе 27 апреля террористы "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня при помощи запрещенного оружия, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным пресс-центра штаба ООС, обстрелы противника не остались без ответа, и враг понес потери.

"Враг также обстреливал наших защитников из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли 10 раз по позициям украинских военных: из минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции: из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: https://from-ua.com



Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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