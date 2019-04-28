На Донбассе идут кровавые бои: боевики получили по зубам

28.04.2019 12:19

На Донбассе 27 апреля террористы "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня при помощи запрещенного оружия, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным пресс-центра штаба ООС, обстрелы противника не остались без ответа, и враг понес потери.

"Враг также обстреливал наших защитников из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли 10 раз по позициям украинских военных: из минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции: из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: https://from-ua.com