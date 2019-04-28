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Архив - Донецкая область

Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО

28.04.2019 20:17
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Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО

Пророссийский боевик Александр Илютенко по кличке "Палестинец" детально рассказал о том, как он и его соратники грабили инкассаторов на оккупированных территориях Донбасса, пишет from-ua.
"Я не встречал людей, которые бы получали деньги. Деньги нам просто давал Пушилин из тумбочки. А для него мы просили деньги у инкассаторов. Они нам ни в чем не отказывали", - говорит боевик.
Интересно, что информация о боевике внесена в базу данных сайта "Миротворец". Там указано, что Илютенко родом из Новосибирской области. В боевых действиях на востоке Украины он принимал участие с мая по декабрь 2014 года.



Теги: Донбасс, инкассатор, ДНР, боевики, грабеж
 
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