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Архив - Донецкая область

Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо

28.04.2019 20:43
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Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо

В сети появилось фото так называемого премьер-министра террористической "ДНР" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо.
Фотография была сделана на Ялтинском экономическом форуме, который прошел в аннексированном Крыму, пишут "Новости Донбасса".
"По информации редакции, на снимке именно Ананченко. "Премьер ДНР" запечатлен в компании российского "главы" Крыма Сергея Аксенова и главы "ДНР" Дениса Пушилина", – сообщили в СМИ.
Отмечается, что ранее Ананченко не появлялся на фото и видео в местных СМИ террористов. Единственной фотографией с ним был опубликованный в 2018 году снимок с директором предприятия на неподконтрольной территории "Внешторгсервис" Владимиром Пашковым. Однако лица Ананченко на этой фотографии видно не было.



Теги: Донбасс, премьер-министр, фото, ДНР
 
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