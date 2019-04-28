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Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали
28.04.2019 19:48
Главарь «ДНР» Денис Пушилин вместе со своей семьей посетил пасхальное богослужение в Свято-Николаевском храме в поселке Ясиновка, расположенном в северном пригороде неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемой «администрации главы республики», пишет ДонПресс.
В свою очередь главарь «ЛНР» Леонид Пасечник посетил ночное пасхальное богослужение в Свято-Петропавловском соборе неподконтрольного Украине Луганска. Отмечается, что праздничное богослужение в соборе провел митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
Теги: Донбасс, Пасха, Денис Пушилин, ОРДЛО, Леонид Пасечник
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