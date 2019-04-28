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В Донецке «МГБ» поймало местного жителя. Обвиняют в «шпионаже»
28.04.2019 15:00
Еще один житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецке задержан «МГБ» с обвинениями в «шпионаже». Об этом сообщают СМИ ОРДО.
Задержанный — Руслан Алексеевич Шейтер, 1993 года рождения. По обвинению «МГБ» он якобы был «завербован» зимой 2017 года «под психологическим воздействием и угрозами». При этом мужчина якобы принял решение сотрудничать с СБУ и не обращаться в «МГБ» добровольно.
Дончанина задержали якобы после выполнения одного из «заданий».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, шпионаж, МГБ
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