В Донецке «МГБ» поймало местного жителя. Обвиняют в «шпионаже»

28.04.2019 15:00

Еще один житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецке задержан «МГБ» с обвинениями в «шпионаже». Об этом сообщают СМИ ОРДО.

Задержанный — Руслан Алексеевич Шейтер, 1993 года рождения. По обвинению «МГБ» он якобы был «завербован» зимой 2017 года «под психологическим воздействием и угрозами». При этом мужчина якобы принял решение сотрудничать с СБУ и не обращаться в «МГБ» добровольно.

Дончанина задержали якобы после выполнения одного из «заданий».

Источник: https://donpress.com