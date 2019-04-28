«Военкор» из ОРДО: НВФ гибнут и получают ранения десятками, ВСУ наступают

28.04.2019 11:00

Украинские военные ведут медленное наступление на временно неподконтрольных территориях Донецкой области. Об этом в интервью одному из пророссийских СМИ заявила «военкор» из ОРДО Марина Харькова.

Она констатирует: число обстрелов снизилось, но заметно «ползучее наступление» ВСУ. Ее беспокоит, что оно никак не купируется.

«Ползучая интервенция противника в серых зонах не купируется никак», — заявила Харькова.

При этом, по ее словам, представители незаконных вооруженных формирований несут большие потери.

«В окопах за апрель уже погибли и получили ранения несколько десятков бойцов», — отметила она. Таковы данные только за две первых недели апреля.

Источник: https://donpress.com