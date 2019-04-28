ВСУ громят армию РФ на Донбассе - "горит" вся линии фронта, "Л/ДНР" считают потери

28.04.2019 14:15

На линии фронта 28 апреля было "горячо". Гибридная армия РФ 13 раз попыталась задеть ВСУ и пожалела. У "Л/ДНР" тяжелейшие потери.

Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA". В субботу, 27 апреля, террористы 13 раз нарушили режим тишины. При этом они использовали запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию: зенитные установки, 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее.

Тяжелее пришлось оперативно-тактической группе ООС "Восток". На нее обрушилось 10 обстрелов. Под огнем врага оказались позиции ВСУ у Павлополя, Чермалика, Новоселовки, Пищевика, Красногоровки, Лебединского, Песков и Новотроицкого. Еще 3 обстрела довелось испытать бойцам ОТГ "Север" под Луганским, Пивденным и Новоалександровкой. В результате этих провокаций был ранен боец ООС. А вот у врага потери намного тяжелее.

По данным разведки, ответным огнем ВСУ ликвидировали 3 оккупанта, еще 6 отправили на больничные койки. Не успокоился враг и после полуночи, несмотря на праздник Пасху. Из гранатометов были обстреляны позиции ООС под Крымским. "Ответка" не заставила себя ждать. Потери оккупанта уточняются.



Источник: www.dialog.ua