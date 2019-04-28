Желающих получить паспорта РФ будут вывозить централизованно автобусами, — «министр доходов и сборов ДНР»

28.04.2019 08:45

Жителей ОРДО будут вывозить в пункты приема централизованно на автобусах для получения российских паспортов. Об этом рассказал «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.

По его словам, для желающих вступить в российское гражданство будет организована доставка в приемные пункты, которые открыты на территории России. Один из них — в Матвеев Кургане Ростовской области.

«Мы совместно с „министерством госбезопасности“ должны организовать для граждан упрощенный порядок пересечения „границы“ „ДНР“ и Российской Федерации с целью получения паспортов», — сообщил Лавренов.

«Министр» объяснил, что на базе первичных документов, собранных в ОРДО, будут сформированы группы для прохождения «зеленого коридора»

«Мы понимаем, что они не будут ехать туда [в РФ] надолго, они не будут перевозить с собой вещи. Соответственно, упростим категорически прохождение. Может быть предварительно „министерство госбезопасности“, „погранслужба“ будут просматривать документы… Будем что-то думать», — сказал он.

Лавренов добавил, что порядок вывоза людей будет представлен до 1 июня, в соответствии с поручением «главы» Дениса Пушилина.

Источник: https://donpress.com