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Желающих получить паспорта РФ будут вывозить централизованно автобусами, — «министр доходов и сборов ДНР»
Жителей ОРДО будут вывозить в пункты приема централизованно на автобусах для получения российских паспортов. Об этом рассказал «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов.
По его словам, для желающих вступить в российское гражданство будет организована доставка в приемные пункты, которые открыты на территории России. Один из них — в Матвеев Кургане Ростовской области.
«Мы совместно с „министерством госбезопасности“ должны организовать для граждан упрощенный порядок пересечения „границы“ „ДНР“ и Российской Федерации с целью получения паспортов», — сообщил Лавренов.
«Министр» объяснил, что на базе первичных документов, собранных в ОРДО, будут сформированы группы для прохождения «зеленого коридора»
«Мы понимаем, что они не будут ехать туда [в РФ] надолго, они не будут перевозить с собой вещи. Соответственно, упростим категорически прохождение. Может быть предварительно „министерство госбезопасности“, „погранслужба“ будут просматривать документы… Будем что-то думать», — сказал он.
Лавренов добавил, что порядок вывоза людей будет представлен до 1 июня, в соответствии с поручением «главы» Дениса Пушилина.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, автобус, паспорт, ДНР
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