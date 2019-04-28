Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха

28.04.2019 21:31

Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный.

Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает «Вчасно» со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Донетчины.

Источником зловония стала неизвестная жидкость черного цвета, которая была замечена в иловых картах очистных сооружений КП «Бахмут-Вода».

Википедия: иловые карты — спланированные огражденные участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений.

По информации пресс-службы, на иловых картах был произведен слив неизвестной жидкости с невыносимым запахом. Сообщается, что площадки карт вдоль подъездной дороги оборудованы гофрированными трубами красного цвета, которые подведены к иловым площадкам. При этом доступ к иловым картам свободный, а территория не охраняется, также свободно может подъехать и грузовой транспорт.

В экоинспекции подозревают, что неизвестная жидкость была слита с согласия должностных лиц КП «Бахмут-Вода», тем самым должностные лица коммунального предприятия могли нарушить УК Украины.

В связи с установленными фактами Государственная экологическая инспекция в Донецкой области обратилась в ГУНП и прокуратуру Донетчины с соответствующим заявлением для принятия мер реагирования в пределах их полномочий.