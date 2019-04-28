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Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный.
Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает «Вчасно» со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Донетчины.
Источником зловония стала неизвестная жидкость черного цвета, которая была замечена в иловых картах очистных сооружений КП «Бахмут-Вода».
Википедия: иловые карты — спланированные огражденные участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений.
По информации пресс-службы, на иловых картах был произведен слив неизвестной жидкости с невыносимым запахом. Сообщается, что площадки карт вдоль подъездной дороги оборудованы гофрированными трубами красного цвета, которые подведены к иловым площадкам. При этом доступ к иловым картам свободный, а территория не охраняется, также свободно может подъехать и грузовой транспорт.
В экоинспекции подозревают, что неизвестная жидкость была слита с согласия должностных лиц КП «Бахмут-Вода», тем самым должностные лица коммунального предприятия могли нарушить УК Украины.
В связи с установленными фактами Государственная экологическая инспекция в Донецкой области обратилась в ГУНП и прокуратуру Донетчины с соответствующим заявлением для принятия мер реагирования в пределах их полномочий.
Теги: Донбасс, запахи, вода, труп, экология, прокуратура, коммунальщики, Бахмут, очистные сооружение
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