Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"

28.04.2019 21:09

Участники обсуждений признавали, что "Донбасс Арена" была одним из самых любимых мест в Донецке: с этим стадионом у многих связаны очень яркие воспоминания.

Самый знакомый стадион ныне оккупированного Донбасса сегодня в упадке. После оккупации Донецка за знаменитой спортивной площадкой никто не ухаживает, "Арена" пришла в негодность, передает "Диалог.UA".

Свежие фото "Донбасс Арены" вызвали ажиотаж в соцсетях. По кадрам видно, что у стадиона нет большей части газона. Он выглядит чуть лучше, чем обычный огород.