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Архив - Донецкая область

Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"

28.04.2019 21:09
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Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"

Участники обсуждений признавали, что "Донбасс Арена" была одним из самых любимых мест в Донецке: с этим стадионом у многих связаны очень яркие воспоминания.

Самый знакомый стадион ныне оккупированного Донбасса сегодня в упадке. После оккупации Донецка за знаменитой спортивной площадкой никто не ухаживает, "Арена" пришла в негодность, передает "Диалог.UA".

Свежие фото "Донбасс Арены" вызвали ажиотаж в соцсетях. По кадрам видно, что у стадиона нет большей части газона. Он выглядит чуть лучше, чем обычный огород.



Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, стадион, фото, газон, соцсети
 
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