Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х"

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Бандформирования "ЛДНР" пытались накалить ситуацию в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и "Север" на оккупированном Донбассе.
За минувшие сутки, 28 апреля, вооруженные формирования "ЛДНР" вновь нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие, передает "Диалог.UA".
Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Террористы "ДНР" атаковали воинов ООС из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино и Пески.
А вблизи населенного пункта Крымское оккупанты РФ ударили по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем. Зафиксировано, что потери врага произошли в небоевых условиях. Согласно данным разведки, трое боевиков погибли, один травмирован.
Истчник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, боевики, ВСУ
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