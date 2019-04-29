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Архив - Донецкая область

Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии

29.04.2019 15:10
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Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии

Россия не оставляет надежды «впихнуть» в состав Украины оккупированные территории Донбасса.

В России заговорили о том, что ОРДЛО должно встроиться в Украину, но остаться регионом максимально лояльным России. Об этом рассказал журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Он сослался на источники, приближенные к главарям «ЛНР» и «ДНР».

Также журналист рассказал, как в Кремле занимались экспансией непризнанных «республик». Так он отметил, что несмотря на заявления, что Донбасс должен быть частью Украины, Кремль активно занимался культурной и социальной экспансией в оккупированном регионе. В частности, активно внедрялись российские стандарты в образовании, завозились учебники и книги, приезжали артисты. Экономическая составляющая также активно поддерживалась представителями России. Предприятия, которые остались работать на оккупированной части региона полностью переориентировались на российский рынок. Донбасс в целом стал рублевой зоной.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
 
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