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Соцсети: В Донецке член НВФ взорвал в кабинете известного врача гранату, врач ранен
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке, по данным местных жителей, пострадал известный врач-нарколог Игорь Цыба. Об этом сообщает пользователь «Первый антиреспубликанский» на своей странице в Twitter.
По его данным, якобы еще 27 апреля, в Донецкий областной наркодиспансер привезли представителя незаконных вооруженных формирований, который находился в состоянии наркотического опьянения.
Мужчину доставили в кабинет главврача диспансера Игоря Цыбы, где представитель НВФ попытался совершить самоубийство, выбросившись в окно.
«Тело остановили, но он бросил- гранату. Результат: Цыба получил ранения и контузию», — говорится в сообщении.
При этом якобы член НВФ погиб на месте.
Официальной информации о данном инциденте нет. Никаких подтверждений или опровержений этим слухам также не публиковалось.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната, НВФ
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