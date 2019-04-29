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Архив - Донецкая область

Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь

29.04.2019 14:00
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Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь

Россия будет раздавать гражданство жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель». 

По его словам, процесс паспортизации уже начат, списки были составлены ориентировочно три месяца назад. 

По данным Туки, в первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть члены незаконных вооруженных формирований, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов «Л/ДНР». 

Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам-колаборантам, а уже напоследок – остальным желающим. 

«Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, вроде бы не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей – это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», – считает заместитель министра. 

Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ». 
«Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыв Совета безопасности ООН – фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России», – резюмировал он.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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