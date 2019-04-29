Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными

29.04.2019 08:15

Обращаясь к российскому президенту, новоизбранный глава Украинского государства потребовал "разморозить" обмен военнопленными.

Но вместо РФ ответили ее донбасские марионетки – главари "Л/ДНР". Владимир Зеленский "порвал" социальные сети обращением к Владимиру Путину, где заявил, что Украина даже после смены президента не будет идти на поводу у Москвы.

Помимо всего прочего, Зеленский напомнил об участи сотен украинцев, находящихся в плену у террористов на Донбассе, и заложниках украинцев в Москве. У Путина ответили на вызов Зеленского, передает "Российский Диалог".

Марионетки Москвы ожидаемо скептически отнеслись к напоминанию Зеленского о необходимости обмена "всех на всех" и предложению политика возобновить переговоры "Нормандской четверки". "Омбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева заявила, что псевдореспублика со своей стороны готова вести переговоры относительно условий обмена удерживаемыми лицами, однако процесс якобы тормозился киевскими властями. В свою очередь, в "совете министров ДНР" заявили, что Зеленский еще не вступил в должность президента Украины и не обладает соответствующими полномочиями, как обычно, переложив груз ответственности на московских кураторов.



Источник: www.dialog.ua