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Архив - Донецкая область

В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ

29.04.2019 18:00
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В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ

В городе Новошахтинск Ростовской области (РФ) открылся первый пункт, где по упрощенной процедуре будут выдаваться российские паспорта жителям так называемой «ЛНР». Об этом 29 апреля сообщили СМИ РФ со ссылкой на представителя МВД по вопросам миграции Кирилла Адзинова.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», — рассказал чиновник.

По его данным, центр в Новошахтинске сможет обрабатывать до 200 заявлений в день. При этом жители неподконтрольной территории Луганщины могут не выезжать в Россию, чтобы лично подать документы. Они должны подать их на территории ОРЛО, а после этого документы доставят в Новошахтинск.

По информации «замглавы управления миграционной службы ЛНР» Руслана Надзии, каждый день к ним обращаются около 200 человек с вопросами о получении гражданства РФ.

Российские массмедиа также сообщают, что 30 апреля запланировано открытие второго центра выдачи паспортов. На этот раз — для жителей так называемой «ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, ОРЛО
 
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