Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь

29.04.2019 07:21

Впервые с 2014 года Благодатный Огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Об этом написал глава парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский в Facebook.

«Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас не пытались разъединить. Для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви», — написал нардеп.

Новинский отметил, что Украинская Православная Церковь играет важную роль в процессе объединения страны.

«Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны. Подобные шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. Весть о воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к миру», — заключил лидер «Оппозиционного блока».

Источник: https://donpress.com