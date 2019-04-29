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Зеленский получил совет, как решить ситуацию по Донбассу
Сергей Гармаш предложил жестко отреагировать на указ Путина о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
По мнению политического аналитика, Украина теряет Донбасс. Благодаря решению Путина, конфликт консервируется на долгие десятилетия.
«Сейчас, конечно, выдачи паспортов нет, но Путин создал возможность для жителей оккупированных районов получить российские документы. Если это произойдет, то дальше все будет развиваться по грузинскому сценарию», — предполагает Гармаш.
Как считает политаналитик, после обретения Украиной Томоса Россия увидела, что мы выходим из ее ментального подчинения. Это Кремль напугало.
Поправки к закону «О гражданстве России» были приняты Госдумой еще в декабре 2018 года, но Путин подписал их только сейчас.
«Связано это с тем, что у нас избран новый президент и Кремль оказывает на Владимира Зеленского давление. Процесс паспортизации можно остановить, но для этого нового руководителя Украины пытаются заставить пойти на компромисс с Россией», — анализирует Сергей Гармаш.
Путин, по мнению политолога, просто хочет вернуть нам Донбасс на своих условиях, чтобы регион был для нас дестабилизирующим фактором. Россия хочет сохранения пророссийского анклава.
Гармаш считает, что наши политики повелись на провокацию Москвы, приняв закон о языках.
«Думаю, что принятие языкового закона сыграет негативную роль на предстоящих парламентских выборах. Путин использует шанс, когда у нового президента нет своей позиции, не сформирована полностью своя команда. А люди слушающие российские СМИ воспринимают закон о языках негативно», — говорит политический эксперт.
Сергей Гармаш высказал мнение, что наши власти довольно вяло реагируют на действия хозяина Кремля.
«Мы отвечаем только заявлениями. Но когда заявления останавливали Россию. Нам нужно отреагировать жестче, например, угрозой военного освобождения ОРДЛО. Тогда бы Европа задумалась и реально бы надавила на Путина», — подчеркивает аналитик.
Сергей Гармаш уверен, что руководство Украины обязано применить силу. А иначе зачем нам армия?
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, Владимир Зеленский
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