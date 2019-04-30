- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»13:50
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО13:33
- Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России12:52
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия 12:31
- Германия предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе12:10
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия и понесли потери11:28
- Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе10:28
- Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска10:12
- В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина 09:48
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине09:31
"Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО
Жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия. Заместитель министра иностранных дел РФ в 1991-1993 годах Георгий Кунадзе заявил, что жителям ОРДЛО не выдадут внутренние паспорта России, передает "Диалог.UA".
"Это будут, явно совершенно, заграничные паспорта. Не внутренние российские паспорта, для которых требуется регистрация по месту жительства", - отметил он. По его словам, Российская Федерация заранее и тщательно продумала данный план со временными паспортами, несмотря на фейки о гражданстве. "Внутренние паспорта бессрочные, а заграничные паспорта имеют срок действия. И, я думаю, срок действия в данном случае этих паспортов не будет превышать пяти лет", - объяснил он.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, афера, ДНР, ЛНР
- Российский Генштаб не оказывает помощь своим "отпускникам" на Донбассе, а ДНРовские "пограничники" еще и "отмечают" их паспорта
- Захарченко считает, что с паспортом "ДНР" можно ездить в РФ, а Россия об этом в курсе? (ВИДЕО)
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине
- "ДНР" наводнили росСМИ для освещения "ликования" по поводу признания Кремлем паспортов фейковой "республики"
- "Паспорт ДНР более полноценный, нежели украинский", - хвастает Пушилин (ВИДЕО)
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»13:50
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО13:33
- Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России12:52
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия 12:31
- Германия предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе12:10
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия и понесли потери11:28
- Оказывается, не все луганчане хотят получить «российский паспорт»11:09
- Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе10:28
- Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска10:12
- В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина 09:48
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»13:50
- "Донбасс не получит внутренних паспортов РФ", - экс-дипломат МИДа разоблачил аферу Кремля с "Л/ДНР". ВИДЕО13:33
- Выдача Путиным паспортов для Донбасса: соцсети взорвала яркая пародия на президента России12:52
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия 12:31
- Германия предлагает новый план стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе12:10
- Крупное ДТП с украинцами в России: детали столкновения автобуса Киев - Москва с "КамАЗом"11:52
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия и понесли потери11:28
- Оказывается, не все луганчане хотят получить «российский паспорт»11:09
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий10:51
- Samsung выпустила вращающийся телевизор10:40
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха