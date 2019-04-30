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Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший
Сегодня, 30 апреля, от тяжелых ран, полученных вчера, 29 апреля, вследствие взрыва грузовика, скончался военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Пресс-служба десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила, что сегодня от тяжелых ранений скончался 53-летний сержант 70-ой десантно-штурмовой бригады Сергей Владимирович Гвоздиевский, передает "Диалог.UA".
Тяжелые ранения он получил 29 апреля во время поездки на грузовике ВСУ, который подорвался на вражеской мине. После инцидента солдату оказали первую медицинскую помощь и доставили авиацией в Днепр. Однако врачи оказались бессильны в связи с тяжелыми ранами, полученными в результате взрыва и временем, которого оказалось недостаточно. Боец предположительно 79 бригады рассказал про обстоятельства и причины ранения более подробно. Как сообщил, сотоварищ погибшего, двое солдат при транспортировке груза подорвались на вражеской мине. Одним из них и был Сергей Владимирович Гвоздиевский. В то же время в отчетах представителя пресс-центра Объединенных сил Алексея Жуганова и спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты указано, что за 29 апреля "боевых потерь в рядах украинской армии нет".
Теги: Донбасс, грузовик, мина, гибель, потери, ВСУ, подрыв, Минобороны, ООС
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