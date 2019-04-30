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Из-за горения угля на шахте им. Засядько Донецк на грани экологической катастрофы
Во временно оккупированном Донецке на шахте имени Засядько произошло самовозгорание угольных пластов. Сообщается о притоке из горящей лавы воды температурой 50-70 градусов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке нешуточно назревает экологическая катастрофа. На шахте имени Засядько произошло самовозгорание угольных пластов L1 8-й западной лавы угледобывающего предприятия. «МЧС ДНР» сообщает, что «ведутся работы по возведению гипсовых перемычек и восьми изоляционных. На утро сегодняшнего дня было завешено сооружение первой гипсовой перемычки». Но «официальные источники» умалчивают о главном – шахтные выработки заполняются горячей водой и даже кипятком.
Местные источники сообщают, что о горящих угольных пластах было известно в минувшую среду, когда в новую лаву «по пласту l4, 8-й запад, прорвало из почвы воду с ранее затопленных выработок в 2007 году после взрыва на l1, температура воды 50−70 градусов, приток 200 кубов в час был. Данные по состоянию на четверг».
Дончане, связанные с шахтой Засядько, сообщают:
«Работал на этом проходческом участке, который разрабатывал 8й запад l4. Механик говорил о том, что возможен прорыв воды с l1 еще когда только начали проходить штреки для этой лавы»,
«Там очень перспективная кальмиусская лава, но горела еще 5 лет тому назад, не смогли справиться и залили водой, а сейчас оттуда кипяток, то есть горение не остановилось… все очень проблемно, если что — для половины города».
Теги: Донецк, Донбасс, вода, шахта, пожар, катастрофа, экология, МЧС, уголь, ДНР
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