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«Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
Так называемый «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев написал «открытое письмо» будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал победителя президентских выборов «извиниться» перед Жителями Донбасса, пишет ДонПресс.
Так, в тексте обращения Губарев призывает Зеленского признать, что жители Донбасса и остальной части Украины, якобы разные:
«Первое и главное, что Вы должны себе уяснить: мы — разные. Вы, население Западной Украины, считающие себя украинцами. И мы, население „Восточной Украины“ (которую мы называем Новороссией), считающие себя русскими. Мы не украинцы. Мы не зомби. Мы — русские».
При этом он отметил, что вскоре (после получения жителями ОРДЛО российских паспортов) Украине, якобы придется «считаться с уже российскими гражданами»:
«Господин Зеленский, однажды Вы допустили опрометчивое выступление в адрес мусульман, но признали ошибку и извинялись перед Рамзаном Кадыровым. Вы говорите, что Вы человек простой. Так докажите это, извинитесь перед жителями Донбасса и признайте, что Ваши слова в их адрес были ошибкой».
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, извинения, ДНР, ЛНР, Губарев
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