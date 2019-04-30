Охраняй машину: В ОБСЕ рассказали об агрессивном поведении по отношению к сотрудникам СММ

30.04.2019 14:06

Наблюдатели Специально мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ столкнулись с агрессивным поведение представителей незаконных вооруженных формирований в Пикузах (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии, пишут Донецкие новости.

«27 апреля, когда патруль Миссии пребывал вблизи магазина в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), гражданский автомобиль с двумя мужчинами на борту (в возрасте 30–40 лет; один в одежде военного типа) быстро съехал с дороги в направлении патруля СММ и остановился примерно в 10 см от передней части автомобиля Миссии. Выйдя из автомобиля, один из двух мужчин громко и агрессивно сказал водителю этого автомобиля СММ на русском языке «охраняй мою машину», а затем вошел в магазин. Вскоре мужчины вернулись к автомобилю и быстро уехали», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное поведение наблюдатели оценили, как агрессивное.