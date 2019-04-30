Первая доменная печь на ДМЗ остановлена: бывший «командир разведки» НВФ «ДНР»

30.04.2019 22:31

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлена доменная печь № 1, которая не так давно была запущена в работу.

Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказал экс-командир «разведки» «ДНР» Евгений Тинянский, передает donpress.com.

По его словам, вчера, 29 апреля, печь № 1 на ДМЗ была остановлена. По мнению Тинянского, такое развитие событий было предсказуемо, так как упомянутая печь работала «с колес», то есть на сырье, которое приходилось постоянно подвозить. Он якобы предупреждал, что «только перестанут везти сырье, печь станет».

«…вчера мне дали информацию, что печь остановлена. Это не значит, что она потушена полностью, горение поддерживается за счет досыпания кокса. Но это значит, что производственный процесс не налажен, со всеми вытекающими выводами, вплоть до организационных», — написал Тинянский.

По его информации, на предприятии наблюдается проблема не только с сырьем, но и с дизельным топливом. Кроме того, работникам ДМЗ задерживают зарплату на месяц.

Он сообщил:

«Зарплату за март людям перечислили лишь утром 27 апреля. Задержка почти месяц. Это нормально?».

В середине марта в сети появилось письмо коллектива завода, в котором была описана текущая ситуация. В частности сообщалось о полной остановке предприятия. Оборудование было законсервировано, а персонал отправлен на «простой» с условным содержанием в 2/3 оклада.

Донецкий металлургический завод был «национализирован» представителями НВФ «ДНР» и перешел под управление ЗАО «Внешторгсервис», который связывают с бывшим украинским олигархом Сергеем Курченко.

По данным издания Depo. Донбасс, до войны на предприятии работали почти 10 тысяч человек, 1000 из них — в прокатном цехе. На сегодня в прокатном цехе работают всего 49 человек.