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Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия
Вчера в вечернее время под неподконтрольным Украине Донецком начались серьезные бои с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает donpress.com.
По словам пользователей с 20:00 слышались в районе «Донецк-сити» залы крупнокалиберного и стрелкового оружия:
«20.10 Киевский РИК — слышно одиночные, все чаще и чаще»
«Донецк 20.10 Сити слышны бабахи небольшие, к/к и стрелковое завелись на ночь глядя»
Чуть позже мощные залпы услышали и жители неподконтрольной Украине Макеевки, а также Объединенного:
«Донецк 21.37 Объединенный слышит мощные бахи с с. з доносится Залпы на Петровке»
«Макеевка. север 22.40 тяжелые минусы направление звука Ясиноватая (Васильевка)»
«Донецк ДК21 23−40 мощно бахнуло»
«Донецк 20.53 з-с/з несколько залпов, тяжелое, далеко (как сторона Дурной балки, но дальше от Лен. рик)»
Теги: Донецк, Донбасс, вооружение, обстрелы, соцсети, залпы
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