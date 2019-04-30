- Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе10:28
- Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска10:12
- В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина 09:48
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине09:31
- Из-за горения угля на шахте им. Засядько Донецк на грани экологической катастрофы09:10
- Утром у КПВВ «Марьинка» зафиксирована большая очередь на выезд08:57
- Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике членов НВФ 08:49
- "Уже не раз пожалели", - боец ВСУ рассказал о тотальном прозрении боевиков на Донбассе08:32
- В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных07:49
- В Донецке в кабинете известного врача Цыбы прогремел взрыв – первые подробности громкого самоубийства07:30
Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе
В городе Мариуполе, неподалеку от побережья Азовского моря, с середины девяностых полностью заброшенным стоит санаторий морского пароходства.
Об этом сообщает мариупольский городской сайт 0629.
Территориально санаторий находится между поликлиникой Водникова и Свято-Николаевским собором. В нескольких десятках метров от него – Дом ветеранов, а в одном из корпусов пансионата, с торца – городская прокуратура. С этой стороны территория пансионата охраняется.
Совсем недавно здесь был закрыт даже пост охраны, хотя следует отметить, что люди с наркозависимостью проникали на его территорию в поисках наркосодержащих препаратов, оставшихся после закрытия санатория. Несколько человек вследствие употребления брошенных, просроченных лекарств, погибли прямо в здании.
В данный момент из пансионата вынесена вся мебель, выдернута проводка, однако в некоторых помещениях еще можно найти кое-какую хозяйственную утварь или одежду.
Отмечается, что пансионат был заброшен с тех пор, как мариупольский морской порт постиг кризис, связанный со снижением объемов грузопоставок.
Относительно планов возобновления работы санатория или передачи его в частные руки портом, пока ничего не известно. Также на уровне городских властей и местных активистов звучали предложения открыть здесь социальное жилье для внутренних переселенцев, однако и эта идея была отодвинута "в дальний ящик" в виду дороговизны восстановления коммуникаций внутри здания и приведения его в относительно жилой вид.
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, санаторий, разруха
- Задержаны браконьеры, погубившие "краснокнижного" дельфина
- Как спасатели сняли со льдины рыбаков
- Мариупольский порт готовится к ледовой компании
- В Азовском море разрешили купаться
- Льдины в Азовском море будут плавать до мая
- Экологическая инспекция Азовского моря получила нового начальника из аппарата Рады
- Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе10:28
- Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска10:12
- В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина 09:48
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине09:31
- Из-за горения угля на шахте им. Засядько Донецк на грани экологической катастрофы09:10
- Утром у КПВВ «Марьинка» зафиксирована большая очередь на выезд08:57
- Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике членов НВФ 08:49
- "Уже не раз пожалели", - боец ВСУ рассказал о тотальном прозрении боевиков на Донбассе08:32
- В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных07:49
- В Донецке в кабинете известного врача Цыбы прогремел взрыв – первые подробности громкого самоубийства07:30
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий10:51
- Samsung выпустила вращающийся телевизор10:40
- Символ разрухи: опубликовано мрачное фото санатория у Азовского моря в Мариуполе10:28
- Будут ли в ближайшее время отменены электронные пропуска10:12
- В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина 09:48
- Фильм "Мстители: Финал" бьет рекорды по кассовым сборам09:40
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине09:31
- Из-за горения угля на шахте им. Засядько Донецк на грани экологической катастрофы09:10
- Утром у КПВВ «Марьинка» зафиксирована большая очередь на выезд08:57
- Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике членов НВФ 08:49
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха