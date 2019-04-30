Утром у КПВВ «Марьинка» зафиксирована большая очередь на выезд

30.04.2019 08:57

Сегодня, 30 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 180 авто.

Все КПВВ во вторник открылись по графику и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

На въезд и выезд утром находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 10/35;

«Марьинка» - 0/70;

«Новотроицкое» - 5/35;

«Гнутово» - 10/15.