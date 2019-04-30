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Утром у КПВВ «Марьинка» зафиксирована большая очередь на выезд
30.04.2019 08:57
Сегодня, 30 апреля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 180 авто.
Все КПВВ во вторник открылись по графику и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
На въезд и выезд утром находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 10/35;
«Марьинка» - 0/70;
«Новотроицкое» - 5/35;
«Гнутово» - 10/15.
Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, пункт пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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