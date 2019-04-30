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"Уже не раз пожалели", - боец ВСУ рассказал о тотальном прозрении боевиков на Донбассе
30.04.2019 08:32
Боевики "республик" не слепые и в полной мере прочувствовали "романтику" жизни и борьбы за "русский мир" на востоке Украины.
Защитник Украины Алексей, который воюет в бригаде "Холодный Яр", рассказал, что террористы "Л/ДНР" уже воюют не с таким рвением, как раньше, поскольку разочарованы ситуацией на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Боец ВСУ отметил, что максимум боевиков – это держать первую линию, чтобы войска Украины не продвинулись дальше. Военнослужащий подчеркнул, что российские наемники все увидели и разочаровались в "молодых республиках", поэтому и воюют без особого задора, как в первые годы войны.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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