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В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта
30.04.2019 22:05
В неподконтрольном Украине Донецке сегодня прошел концерт российских исполнителей.
На сцене парка им. Щербакова выступили певица Виктория Дайнеко и группа «Корни», передает donpress.com.
На протяжении двухчасового концерта Дайнеко и «Корни» исполнили свои самые известные песни.
На мероприятии, несмотря на дождливую погоду, собралось достаточно большое число людей.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, дождь, исполнители, песни, артисты
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