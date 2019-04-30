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В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ
На неподконтрольной Украине территории Донетчины прием заявлений о получении гражданства России начнется 3 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», пишет ДонПресс.
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«Обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и имеющие паспорт гражданина ДНР. Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: город Донецк, улица Ходаковского, 10».
Представители НВФ уточнили, что с 7 мая все 33 территориальных подразделений «Миграционной службы» будут осуществлять консультационные услуги по вопросу получения паспорта РФ и производить первичный прием документов. В «МВД» добавили:
«Затем документы будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений — до трех месяцев».
Теги: Россия, Донбасс, дата, гражданство, паспорт, заявление, ОРДО
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