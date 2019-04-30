Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"

30.04.2019 17:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, пишет Сегодня.
Центр заработал в тестовом режиме. Пи этом, представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил, что в этом центре получать паспорта смогут только жители "ДНР".
"Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", – сказал Алзинов.
Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики ("ЛНР").
Центр в Новошахтинске начал тестовую работу в понедельник.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, центр, Ростовская область, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх