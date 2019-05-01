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«Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса
Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов в одном из интервью рассказал, как уезжал из Донбасса под обстрелами, пишет ДонПресс.
Украинский футболист отметил:
«Я уезжал на отдых, а вернулся под обстрелами. Улетели в Турцию и там сидели. Должны были через неделю возвращаться в Донецк и читали новости, что там уже бомбят».
Пятов вспомнил, что как раз попал в самый разговор боевых действий событий в Славянске Донецкой области:
«Я попал в самое начало войны, когда все начиналось — конец апреля, начало мая 2014-го. Я должен был забирать семью с загороднего комплекса Щурово под Донецком. Тогда начались все перипетии и я попал на взрывы под Славянском. Мы едем и перед Славянском должны были выезжать на трассу. Мы спокойные, у нас играет музыка, и тут я вижу, что стоит таксист и машет руками „стой“. Мы открываем окно, а там слышны автоматные очереди и горит заправка. А у меня в машине двое детей. Мы развернулись и в объезд через Артемовск уехали».
Теги: Донбасс, заправка, автомат, обстрелы, футболист
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