«Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса

01.05.2019 22:10

Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов в одном из интервью рассказал, как уезжал из Донбасса под обстрелами, пишет ДонПресс.

Украинский футболист отметил:

«Я уезжал на отдых, а вернулся под обстрелами. Улетели в Турцию и там сидели. Должны были через неделю возвращаться в Донецк и читали новости, что там уже бомбят».

Пятов вспомнил, что как раз попал в самый разговор боевых действий событий в Славянске Донецкой области:

«Я попал в самое начало войны, когда все начиналось — конец апреля, начало мая 2014-го. Я должен был забирать семью с загороднего комплекса Щурово под Донецком. Тогда начались все перипетии и я попал на взрывы под Славянском. Мы едем и перед Славянском должны были выезжать на трассу. Мы спокойные, у нас играет музыка, и тут я вижу, что стоит таксист и машет руками „стой“. Мы открываем окно, а там слышны автоматные очереди и горит заправка. А у меня в машине двое детей. Мы развернулись и в объезд через Артемовск уехали».