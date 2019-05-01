Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики

01.05.2019 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики

Боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе, увеличив количество обстрелов. 30 апреля враг 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Вследствие обстрелов был ранен боец ВСУ и один погиб. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Противник вел обстрелы позиций сил ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое и Мариупольское направления) противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ:

с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь;
из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка;
из гранатометов различных систем – у населенного пункта Пески;
четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;
из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;
из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино;
дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
из 120-мм минометов – в районе населенного пункта Троицкое;
из крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. ВСУ открывали ответный огонь и уничтожили двоих оккупантов, еще трое получили ранения.

Напомним, 29 апреля в ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных. В тот день боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также в ход пускали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх