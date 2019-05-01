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Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину
Шестеро человек напали на отдыхающих в пос. Юрьевка на Пасху, 28 апреля. Они избивали людей и угрожали им оружием только за то, что те попросили не гонять на большой скорости по поселку.
Как рассказал 0629 Андрей Л., один из пострадавших, все произошло на ул. Набережной 28 апреля, примерно в 17.00.
«Мы вышли со двора с детьми и направились к морю, когда мимо нас на огромной скорости пронеслись два автомобиля – черная мазда с номерными знаками АН 0682 КН и BMW АН 0101. Потом они резко развернулись в конце улицы и снова рванули. Это тихая поселковая улица, здесь гуляют дети. Я махнул им, чтобы они притормозили и не гнали на такой скорости. Но тут из машины вышли несколько человек и начали меня избивать ногами. Они кричали: «Кто ты такой, чтобы останавливать нашу машину!». Повалили меня на землю на глазах у детей. Моя жена начала кричать. Тогда один из нападавших щелкнул затвором на пистолете, направил на нее оружие и сказал, что застрелит, если она не замолчит», - рассказал Андрей.
Ребенку, который стал свидетелем этой сцены, пришлось колоть успокоительные, у девочки случалась истерика.
В это время из двора выскочили двое родственников Андрея. И тогда нападавшие переключились на них. Александру Х. они нанесли несколько ударов по голове, и тот потерял сознание.
Работники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и травму нижней челюсти.
Мужчину никак не удавалось привести в чувства, и все решили, что он умер. Увидев это, нападавшие заскочили в свои машины и уехали.
А пострадавшие вызвали полицию.
Как сообщили 0629 в пресс-службе силового ведомства, по данному факту открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений. Что касается применения оружия и угрозы жизни, то здесь пока пострадавшим на слово не верят. «Мы проверяем обстоятельства, связанные с предметом, похожим на пистолет», - уточнили в полиции.
А тем временем нападавшие вчера, 29 апреля, приезжали к пострадавшим и требовали забрать заявление из полиции. «Вы что, не знаете, кто мы? Вы нам не ровня. Вы ничего не докажете. Зато у нас есть ваши телефоны, и где вы живете, мы знаем. Мариуполь – маленький город», - заявили они с угрозой.
По словам Натальи Л., чей брат пострадал от нападения, один из автомобилей зарегистрирован на имя Николая Ариха.
Людей, сидевших в BMW, связывают с семьей Згар (Сгар), хорошо известной в Мариуполе и имеющей очень специфическую репутацию.
Кто на самом деле находился в машинах, пока не известно. В полиции не раскрывают эту информацию.
А видео, которое могло бы помочь с ответом на этот вопрос, к сожалению, утеряно. Нападавшие отобрали у местного жителя, который снял на видео всю сцену нападения, мобильный телефон и стерли всю информацию, кроме одного фото. Вот этого.
Теги: Донбасс, Мариуполь, избиение, нападение, Юрьевка, угрозы
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