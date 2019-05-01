«С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий

01.05.2019 10:28

Сегодня около 05:00 жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от залпов тяжелого вооружения.

Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.

По словам пользователей, звуки боя были слышны на Петровке около 04:45. В комментариях отмечается, что судя по всему работала артиллерия. Кроме того, боевые действия велись в районе Трудовских:

«Петровка с 4.45. Редко, но гучно лупили. С разных мест. Лесопосадки кругом (И похоже на арту»

«Да что-то нам сегодня раздают с утра тяжелое, в стороне Трудяги»

Неспокойно в Донецке было и ночью, так около 23:00 в районе Путиловки был мощный залп, похожий на взрыв:

«Донецк 23.02 Путиловка трухануло Телецентр тоже слышно было».