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Архив - Донецкая область

Террористы на Донбассе испытывают новое орбитальное оружие: опубликованы неопровержимые доказательства

01.05.2019 13:48
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Террористы на Донбассе испытывают новое орбитальное оружие: опубликованы неопровержимые доказательства

Стало известно о том, что на территории Донбасса Российской Федерацией проводятся испытания новейшего вооружения.

Так, российские военные испытывают новейшее вооружение системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Informnapalm.

Как сообщается, впервые данные об этой системе опубликовали 16 марта 2019 года в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Отмечается, что уже 3 апреля наблюдателями ОБСЕ была опубликована фотография, сделанная беспилотником с зафиксированными автоматизированной станцией помех Р-330Ж "Житель" и комплексом "Тирада-2", находившихся возле Южной Ломоватки на территории Донбасса.

Известно, что волонтеры сравнили фотографии, предоставленные ОБСЕ и размещенные на сайте Минобороны Российской Федерации, и пришли к заключению, что на них изображена одна и та же система.

Систему "Тирада-2" используют террористы для того, чтобы препятствовать получению сигнала стратегическим беспилотником США, проводящим мониторинг вдоль линии соприкосновения.



Теги: Россия, США, Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, испытание, вооружение, военная техника, Минобороны
 
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