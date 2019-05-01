Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске

01.05.2019 17:26

В среду, 1 мая, в Краматорске, Донецкой области, автомобиль с военнослужащими ВСУ врезался в маршрутку: один человек погиб.

Об этом сообщает издание "Общежитие".

Авария произошла на пересечении улиц Конрада Гампера и Олексы Тихого.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, врезался в заднюю часть микроавтобуса-маршрутки.

В результате один из военнослужащих, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Пассажиры маршрутки не пострадали.

На месте происшествия работает полиция.