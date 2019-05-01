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Архив - Донецкая область

В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера

01.05.2019 20:10
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В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера

В оккупированном Докучаевске пьянка боевиков закончилась традиционно стрельбой и "грузом - 200". Убит боевик по кличке Север. Опознал террориста известный блогер Necro Mancer, отслеживающий сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

23-летний боевик "ДНР" Сергей Тереник по кличке Север простился с жизнью в минувший понедельник, 29 апреля. Об этом сообщили сепаратисты в своих ресурсах. подробности гибели они не раскрыли, и не удивительно.
Necro Mancer подозревает, что он был ликвидирован не ВСУ, а своими пособниками. Случилось это в Докучаевске. "Бухие "повстанцы" стрельбу между собой устроили. Прямо в городе. Есть "груз 200"" - рассказал источник.



Теги: Донбасс, Докучаевск, боевики, пьянство, погиб
 
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